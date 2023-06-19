İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

Yaz aylarının gelmesiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geriledi. Yapılan ölçümde doluluk oranı; son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi olan yüzde 45,89'a geriledi.

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yağışların ardından yüzde 49,66'ya yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz mevsimine girilmesiyle yüzde 45,89'a düştü.

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 2

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 26,05, Büyükçekmece'de yüzde 29,93, Darlık'ta yüzde 62,63, Elmalı'da yüzde 38,26, Istrancalar'da yüzde 27,04,

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 3

Kazandere'de yüzde 2,53, Ömerli'de yüzde 77,08, Pabuçdere'de yüzde 3, Sazlıdere'de yüzde 29,73, Terkos'ta ise yüzde 38,5 olarak kaydedildi.

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 4

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,51 kilogram oldu.

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 5

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 398,62 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 6

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 197 bin metreküp oldu.

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 7

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 399,88 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 494,76 milyon metreküp oldu.

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 8

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,19,

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 9

2014'te yüzde 26,36,

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2015'te yüzde 88,86,

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 11

2016'da yüzde 74,45,

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 12

2017'de yüzde 79,15,

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 13

2018'de yüzde 82,22,

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 14

2019'da yüzde 82,1,

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 15

2020'de yüzde 64,78

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 16

2021'de yüzde 74,81,

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 17
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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 18

2022'de ise yüzde 76,49 olarak kaydedildi.

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İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde 20
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