İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı

İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74.92, 2020 yılında ise yüzde 64.71'di.

ALİBEYKÖY BARAJINDA BİR ÇOK ALANDA KEÇİLER VE KOYUNLAR OTLUYOR

İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçek kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 25.62 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında daha önceden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, artık keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.

İKİ BARAJ ADETA KURUDU

İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en önemli barajlarından Ömer'li barajında ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları;

Alibeyköy barajı Yüzde 25.62

Büyükçekmece Yüzde 28.92

Darlık Yüzde 62.01

Elmalı Yüzde 38.11

Istrancalar Yüzde 28.9

Kazandere Yüzde 3.62

Ömerli Yüzde 76.7

Papuçdere Yüzde 3.35

Sazlıdere Yüzde 29.38

Terkos Yüzde 37.89

(Kaynak: DHA)