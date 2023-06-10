İstanbul barajları yaza yüzde 50'nin altında başladı

Editör: Büşra İlaslan

Yağışların sona ermesi ve hava sıcaklıklarının artması ile İstanbul'da bazı barajlarda su seviyesi oldukça kritik seviyedeydi. Özellikle hafta içinde meydana gelen yağışlar bazı barajlarda su miktarlarında artışı sağladı. Ancak bu artış da yeterki olmadı.

İSKİ'nin yayımladığı verilere göre, İstanbul barajları yaz aylarına yüzde 50'nin altında başladı.

İSKİ'den paylaşılan verilere göre İstanbul barajlarında son durum şu şekilde:

Ömerli yüzde 78,84

Darlık yüzde 64,44

Terkos yüzde 40,36

Elmalı yüzde 39,35

Büyükçekmece yüzde 31,62

Sazlıdere yüzde 30,81

Alibeyköy yüzde 26,3

Istrancalar yüzde 17,14

Kazandere yüzde 4,8

Pabuçdere yüzde 4,64