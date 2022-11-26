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İstanbul Barosu: Taksim'de kadınlara yapılan müdahale hukuka aykırıdır

İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Taksim Tünel'den başlaması planlanan yürüyüşte çok sayıda kadının gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:51
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İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü açıklaması

İstanbul Barosu: Taksim'de kadınlara yapılan müdahale hukuka aykırıdır
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde İstanbul’da Taksim Tünel'den başlaması planlanan yürüyüşe polis engel oldu. Alanda bulunan aralarında gazeteci ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Yürüyüşü planlayan 25 Kasım Kadın Platformu, en az 200 kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltılar sırasında bir kadının bacağının 2 ayrı yerden belirtildi. Yapılan işlemlerin ardından tüm kadınların serbest bırakıldığı aktarıldı.

Gece yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Barosu, aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kadının gözaltına alındığını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Taksim'de Anayasal hakları gereğince basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü düzenlemek için toplanan aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu kadınlar, kolluk tarafından hukuksuz olarak gözaltına alınmış ve böyle bir günde kendilerine şiddet uygulanmıştır.

Baro başkanları toplantısı nedeniyle Ankara'da bulunan  Istanbul  Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Başsavcı ile ve emniyetle görüşerek süreci başından sonuna kadar takıp etmiş olup başkan yardımcımız Av. Ali Gürbüz, Istanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden Av. Vechettin Döldöş ve Kadın hakları Merkezinden Av. Birsen Baş Topaloğlu, Av. Filiz Akyol Akar, Av. Dilara Özaydin, Av. Deniz Şenay Yazgan, Av. Handenur Dayıca, Av. Furkan Doğan, Av. Zafer Yaşlı, Av. Yusuf Akşeker, Istanbul Il Emniyet Müdürlüğü ve Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek gösterdikleri çabalar sonucunda meslektaşlarımız salıverilmiştir.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kolluk tarafından, aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu kadınlara yapılan müdahale, Anayasa (m. 34) ile tarafı olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (m. 20), Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (m. 21), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m. 11) düzenlemelerinde yer alan ‘izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını’ ihlal ettiği gibi polis tarafından uygulanan şiddet ve gözaltı işlemleri de hukuka aykırıdır; kabul edilemez."

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