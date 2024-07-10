İstanbul 'Bayğaralar' adlı uyuşturucu çetesine operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul 'Bayğaralar' adlı uyuşturucu çetesine operasyon

İstanbul’da 'Bayğaralar' adlı uyuşturucu çetesine operasyonda 9 kişine gözaltı gerçekleşti.

Uyuşturucu çetesine dev operasyon

İstanbul'da "Bayğaralar" isimli uyuşturucu çetesine karşı yapılan bir operasyonda dokuz kişi yakalandı. Gözaltına alınan bu kişilerden yedisi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde faaliyet gösteren ve "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarına bulaşan çete üyeleri belirlendi.

5 Temmuz'da çetenin dokuz evine ve iki iş yerine operasyon düzenlendi. Bu operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, sekiz hassas terazi, iki ruhsatsız tabanca, bir otomatik tabanca, altı mermi, dört balistik yelek, bir polis yeleği ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yedi kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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