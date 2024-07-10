İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Kaçak midyecilere dev operasyon
Gözaltına alınan şahsa, toplam 26 bin 242 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir operasyonda, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçlamasıyla ilgili şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda, Sarıyer Emirgan Mahallesi sahilinde yasadışı yollarla çıkarılan midyelerin bulunduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 45 çuval içinde midye ele geçirildi.
Midyeleri denizden çıkardığı belirlenen B.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Polis, midyeleri canlılıklarını koruyabilmeleri ve doğal yaşama dönebilmeleri için tekrar denize bıraktı.
Ayrıca, suçlamalar kapsamında şüpheliye toplam 26 bin 242 lira tutarında ceza uygulandı.