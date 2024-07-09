İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanması operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, bölücü terör örgütünün faaliyetleri ortaya çıkarıldı ve engellenmeye çalışıldı.

PKK/KCK'nın gençlik kolları olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi'nde (DGH) aktif olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul genelinde 8 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Bu operasyonlar neticesinde 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyaller ve lisanssız av tüfeği gibi kanıt niteliğindeki materyaller ele geçirildi.