İstanbul Baypaş işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Baypaş, bünyesinde Yüzme Hocası, Havuz Sorumlusu, Temizlik Personeli, Danışma Görevlisi Silahsız Güvenlik Personeli, Tekniker olarak istihdam etmek üzere 23 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2022 olarak açıklandı.

YÜZME HOCASI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az 1 yıl iş kolunda tecrübeli olmak

Öğrenim belgesi

Mesleki sertifika

Bayan personel

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş

HAVUZ SORUMLUSU KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az 1 yıl iş kolunda tecrübeli olmak

Öğrenim belgesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş



