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İstanbul Baypaş işçi alacak

İstanbul Baypaş, bünyesinde Yüzme Hocası, Havuz Sorumlusu, Temizlik Personeli, Danışma Görevlisi Silahsız Güvenlik Personeli, Tekniker olarak istihdam etmek üzere 23 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:34
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İstanbul Baypaş işçi alacak

İstanbul Baypaş işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Baypaş, bünyesinde Yüzme Hocası, Havuz Sorumlusu, Temizlik Personeli, Danışma Görevlisi Silahsız Güvenlik Personeli, Tekniker olarak istihdam etmek üzere 23 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2022 olarak açıklandı.

YÜZME HOCASI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az 1 yıl iş kolunda tecrübeli olmak

Öğrenim belgesi

Mesleki sertifika

Bayan personel

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş

HAVUZ SORUMLUSU KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az 1 yıl iş kolunda tecrübeli olmak

Öğrenim belgesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş


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