İstanbul Baypaş işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Baypaş, bünyesinde Yüzme Hocası, Havuz Sorumlusu, Temizlik Personeli, Danışma Görevlisi Silahsız Güvenlik Personeli, Tekniker olarak istihdam etmek üzere 23 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2022 olarak açıklandı.
YÜZME HOCASI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
En az 1 yıl iş kolunda tecrübeli olmak
Öğrenim belgesi
Mesleki sertifika
Bayan personel
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
HAVUZ SORUMLUSU KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
En az 1 yıl iş kolunda tecrübeli olmak
Öğrenim belgesi
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
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