TFF heyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF heyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
TFF Heyeti, Ankara'da EURO 2024 eş güdüm toplantısına katıldı.

Ankara'da, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine yönelik hazırlıklar çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı bir koordinasyon toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in liderliğindeki toplantıda, TFF'nin Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop başkanlığında, Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Serhat Aksen, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Stadyum Güvenlik ve Taraftar Sorumlusu Bülent Perut da yer aldı.

Toplantıda, EURO 2024 finalleri sırasında Millî Takım ve vatandaşların güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmalar ve hazırlıklar ele alındı.

Ayrıca, Hamit Altıntop ve TFF Heyeti, Ankara'daki görüşmeler kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek'i ziyaret etti.

Altıntop, 2024 Avrupa Şampiyonası hakkında yapılan değerlendirmeler sırasında Yüksek'e A Millî Takım forması hediye etti.

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