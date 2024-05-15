Ailesini katleden polisin tüyler ürperten mesajı ortaya çıktı: Üstünüze kusacağım kanınızı içsem doymam

Olay, 27 Ocak 2023’te İznik Gölü yakınlarında gerçekleşti. Polis memuru Ergüner, Bingöl’de satılan aracının parasını ağabeyine vermiş ve ondan ev yapmasını istemişti. Ancak ev yapılmayınca, para iadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Ergüner, izin alarak ailesiyle Eskişehir’e gitti ve oradan Bursa’ya geçti. Ağabeyi ve ailesiyle buluşma noktasında, Ergüner silahını çekerek annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla öldürdü.

Mahkemede, Ergüner’in çocukluktan beri yaşadığı travmaların bu olaya yol açtığını ifade ettiği belirtildi. Ağabeyiyle ev yapımı konusunda anlaştıklarını, ancak ağabeyinin evi yapmadığını ve para iadesi yapmayı reddettiğini söyledi.

Ergüner, olay günü ağabeyiyle yaşanan tartışmanın ardından kontrolünü kaybettiğini ve kimseyi öldürme amacı taşımadığını ifade etti.

‘ÜSTÜNÜZE KUSACAĞIM KANINIZI İÇSEM DOYMAM’

Adem Ergüner’in, olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner’e, ‘Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam’ diye mesaj attığı ortaya çıktı. Sanığın ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının da dinletildi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ MAHKEMEDE DİNLETİLDİ

Savcı, Ergüner’in annesi ve iki ağabeyine karşı ‘tasarlayarak üstsoyu kasten öldürme’, yengesine karşı ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Duruşmada, Ergüner’in ağabeyiyle yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtları da dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık Adem Ergüner’in tahliye talebini reddederek, karar için duruşmayı erteledi.