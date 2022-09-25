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Kirasıyla şaşkına çeviren harabe ev kiralandı. Evin içini görenler bu evi bu fiyata kim tutar demişti

İstanbul Beyoğlu’nda görenleri şoke eden harabe ev 2000 TL’ye kendine alıcı buldu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 14:11
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İstanbul Beyoğlu'nda kirasıyla şaşkına çeviren harabe ev kiralandı. Evin içini görenler bu evi bu fiyata kim tutar demişti

Kirasıyla şaşkına çeviren harabe ev kiralandı. Evin içini görenler bu evi bu fiyata kim tutar demişti
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki kiralık ev ilanı sosyal medyada gündem oldu. Odaları harabeye dönen, duvarları yıkılmaya yüz tutan konut için 2 bin lira kira istendi. "Kim tutar bu evi?" denilen ev, bir süre sonra kendine alıcı buldu.

Show Haber, söz konusu evi kiralamak isteyen bir vatandaşla konuştu.

'MECBUR TUTMAK İSTİYORUZ'
İbrahim adındaki vatandaş, evde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 5 kişi yaşamak istediklerini belirterek "Bu evi mecbur tutmak istiyoruz" dedi. Ev sahibini telefonla arayan adam "Orası size küçük olur. 5 kişilik aile yaşayamaz orada. Evin tadilatını yaparsan olur" cevabını aldı.

İlan, bir süre sonra sahibi tarafından kaldırıldı.

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