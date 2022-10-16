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Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu

Ekonomik kriz ve uçuşa geçen emlak fiyatları devlet memurlarına büyük darbe vurdu. Yazlık ilçelerde ve büyükşehirlerde görev yapan polis memurları ve öğretmenler, 10 bin lira seviyesine dayanan kira fiyatları nedeniyle büyük bir mağduriyet ile karşı karşıya.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 06:22
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Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu

Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
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Ekonomik kriz ve uçuşa geçen emlak fiyatları devlet memurlarına büyük darbe vurdu.

Bodrum, Marmaris, Urla, Çeşme gibi yazlık ilçelerde ve Ege’deki diğer büyükşehirlerde görev yapan polis memurları ve öğretmenler, 10 bin lira seviyesine dayanan kira fiyatları nedeniyle büyük bir mağduriyet ile karşı karşıya.

Yaşanan kira krizini Cumhuriyet’ten Erman Şentürk’e değerlendiren Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer, “1980’li yıllarda polislere maaşlarına ek olarak kira yardımı ödenirdi. Biz seneler önce bunun artırılması için mücadele verirken 2004 yılında çıkan bir düzenlemeyle bunu tümden kaldırdılar. Bunun acilen geri getirilmesi gerekmektedir. Bir başka çözüm olarak ise büyükşehirlerde ve yazlık yerlerde görev yapan polislerimiz için şehir tazminatı uygulamasına geçilmeli ve maaşlarına ek ödeme yapılmalı” dedi.

Tıpkı polisler gibi öğretmenlerin de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Eğitim-İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım da şunları söyledi:

“Bugün iki öğretmenin bile maaşının toplamı yoksulluk sınırı altında. Anadolu’da görev yapmak artık daha cazip halde. Özellikle artık Ege bir öğretmen için, bir memur için yaşanabilir bir yer olmaktan çıktı.”

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Atillahan
16.10.2022 07:07
ee memura yapiyorsun da vatandasa niye yapmiyorsun diye sorarlar..eski koye yeni adet..cetelesmeyin hemen. yabancilara satisi ve kiralamayi yasaklayin olsun bitsin.  
 
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