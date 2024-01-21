İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
Liberya bayraklı Peria yakıt tankerinin arızalanması nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Rusya’dan İzmir’e giden Liberya bayraklı yakıt tankeri İstanbul Boğazı’nı geçişi sırasında arızalandı. Geminin arızalanması sonrası İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapandı.

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KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Boğazı’ndaki gemi arızası ile ilgili Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada gemiye römorkörler ve tahsiliye botları ile müdahale edildiği belirtildi.

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Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rusya’dan İzmir’e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Perıa isimli tankerin demir atması nedeniyle; İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Gemiye, kuruluşumuz römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmektedir."

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