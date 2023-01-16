Boğaz'da karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı isze trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Çekilen gemi hareket ettirilerek kurtarıldı.

(Kaynak: DHA)