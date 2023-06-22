İstanbul Borsası'nda sihirbaz Aref paniği. Yeteneklerini borsada mı kullandı?

Türkiye onu Acun Ilıcalı'nın kanalında Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanımıştı. Yaptığı sihirbazlık gösterileri epey sıra dışı olduğundan Aref'in korkutucu bir yanı da vardı.

Borsa'da hisse satın alan Aref, dikkatleri üzerine çekti. Satın aldığı hisse katbekat değerlenince İstanbul Borsa'sına takıldı.

Borsa İstanbul illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır isimli kişiler hakkında yatırımcı bazında tedbir uygulama kararı aldı. İki ismin BİST'te işlem gören ve kısa sürede katbekat yükseliş gösteren Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptıkları tespit edildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denildi.

Şirket hakkında daha önce de olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Borsa İstanbul'un tedbir aldığı görülüyor.