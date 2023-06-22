İstanbul Borsası'nda sihirbaz Aref paniği. Yeteneklerini borsada mı kullandı?

Yetenek Sizsiniz yarışmasında ünlü olan Aref, yaptığı sihirbazlıklarla herkesi şaşkına çevirmişti. Borsaya giren Aref'in aldığı hisse katbekat değerlenince İstanbul Borsa'sı harekete geçti

İstanbul Borsası'nda sihirbaz Aref paniği. Yeteneklerini borsada mı kullandı?

Türkiye onu Acun Ilıcalı'nın kanalında Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanımıştı. Yaptığı sihirbazlık gösterileri epey sıra dışı olduğundan Aref'in korkutucu bir yanı da vardı.

screenshot-126-5bbr.webp

Borsa'da hisse satın alan Aref, dikkatleri üzerine çekti. Satın aldığı hisse katbekat değerlenince İstanbul Borsa'sına takıldı.

screenshot-127-lkqo.webp

Borsa İstanbul illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır isimli kişiler hakkında yatırımcı bazında tedbir uygulama kararı aldı. İki ismin BİST'te işlem gören ve kısa sürede katbekat yükseliş gösteren Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptıkları tespit edildi.

screenshot-131-utsh.webp

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denildi.

Şirket hakkında daha önce de olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Borsa İstanbul'un tedbir aldığı görülüyor.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Manisa'da koca fabrika alevlere teslim oldu Güncel
Manisa'da koca fabrika alevlere teslim oldu
Zeynep Bastık kamerasını açtı ve yine olay oldu Magazin
Zeynep Bastık kamerasını açtı ve yine olay oldu
İBB'den İstanbul depremi uyarısı. İşte en çok riskli bina bulunan 3 ilçe Güncel
İBB'den İstanbul depremi uyarısı. İşte en çok riskli bina bulunan 3 ilçe
Askeri darbe korkusu Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi Spor
Askeri darbe korkusu Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi
Böğürtlen nelere zarar verir Şifalı Bitkiler
Böğürtlen nelere zarar verir
O meyvenin detoksu harika Sağlık
O meyvenin detoksu harika
CHP'nin asi çocuğu Tanju Özcan'a kesin ihraç istemi Siyaset
CHP'nin asi çocuğu Tanju Özcan'a kesin ihraç istemi