ABD bu sihirbazları konuşuyor. 4 kişi bir anda 20 metre ötedeki cam kutuya geçti

ABD’de uluslararası üne sahip Katalan sihirbaz Antonio Díaz, NBC'nin canlı programında bir sihir numarası yaptı. Nasıl yaptığına ise akıl sır ermedi.

ABD bu sihirbazları konuşuyor. 4 kişi bir anda 20 metre ötedeki cam kutuya geçti

Editör: Erhan Songür

Uluslararası çapta büyük bir üne sahip Antonio Díaz, canlı yayında akıllara durgunluk veren bir numara yaptı ve dört kişiyi New York'taki Rockefeller Plaza'nın bir ucundan diğer ucuna adeta ışınladı.

Televizyon başındaki milyonlarca izleyici ve alanda bulunan onlarca seyirci karşısında numarasını yapan Diaz, Rockefeller Plaza'nın hemen karşısında, aynı platformdan birkaç metre uzaklıkta bulunan dönen bir kristal platforma giren, rastgele seçilen dört gönüllüyü ikinci platforma gönderdi.

Plaza'daki hem şov sunucuları hem de izleyiciler sihirbazın performansına hayran kaldılar. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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