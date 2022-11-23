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Dolmuş durağında sahipsiz valiz paniği

İstanbul Çatalca’da bir dolmuş durağında unutulan valiz paniğe neden oldu. Polis ve bomba imha ekibinin incelemelerinin ardından valizin içinde giysi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:15
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İstanbul Çatalca’da bir dolmuş durağında unutulan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha ekibinin incelemesinde valizden giysi çıktı

Dolmuş durağında sahipsiz valiz paniği
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Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde dolmuş durağında sahipsiz bir valiz görüldü. Durumdan tedirgin olan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Çatalca Kaymakamlığına da yaklaşık 500 metre mesafede bulunan sahipsiz valiz için polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Bomba imha ekiplerinin incelemesi sonucunda valizde giysi olduğu öğrenildi. Daha sonra valizin, konuşma güçlüğü çeken Faslı bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Faslı vatandaş valiziyle birlikte emniyete götürülerek ifadesi alındı. Ardından da serbest bırakıldı.

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