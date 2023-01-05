İstanbul Çevre Yönetim 24 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Çevre Yönetim, bünyesinde ağır vasıta şoförü, işçi, forklift operatörü, kimya teknikeri, kimyager, lojistik personeli, ve satış personeli olarak istihdam etmek üzere 24 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.
AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek
En az ilköğretim mezunu
25-40 yaş arası
Sağlık sorunu bulunmayan
Vadiyalı ve esnek çalışma saatlerine uygun
Askerliğini tamamlamış
CE sınıfı ehliyet sahibi
SRC2 ve SRC 4 belgesi ve psikoteknik belgesi bulunan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.
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