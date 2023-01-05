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İstanbul Çevre Yönetim 24 işçi alacak

İstanbul Çevre Yönetim, bünyesinde ağır vasıta şoförü, işçi, forklift operatörü, kimya teknikeri, kimyager, lojistik personeli, ve satış personeli olarak istihdam etmek üzere 24 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:06
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İstanbul Çevre Yönetim 24 işçi alacak

İstanbul Çevre Yönetim 24 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Çevre Yönetim, bünyesinde ağır vasıta şoförü, işçi, forklift operatörü, kimya teknikeri, kimyager, lojistik personeli, ve satış personeli olarak istihdam etmek üzere 24 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek

En az ilköğretim mezunu

25-40 yaş arası

Sağlık sorunu bulunmayan

Vadiyalı ve esnek çalışma saatlerine uygun

Askerliğini tamamlamış

CE sınıfı ehliyet sahibi

SRC2 ve SRC 4 belgesi ve psikoteknik belgesi bulunan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.

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