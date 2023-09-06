İstanbul delegelerinin tercihi belli oldu. CHP’de değişim rüzgarı sert esiyor

Kaybedilen 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’de değişim ve yenilenme yarışı başladı. Ekim ayında yapılması beklenen CHP kurultayı öncesi delege seçimleri büyük oranda sonuçlandı. Tamamlanan İzmir ve Ankara seçimleri sonrasında gözler İstanbul’a çevrildi.

GENEL MERKEZİN KALELERİ YIKILDI

Değişimin öncüsü olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimleri için: “Adayı İstanbul ilçe başkanları belirlesin biz de destekleyelim” demişti. İstanbul delegasyon seçimleri sonrası değişim tarafı 345 delege ile yenilik destekçilerine fark attı.

Siyasi yasaklı olması sebebiyle il başkanlığı görevine devam edemeyeceği bilinen Canan Kaftancıoğlu ve genel merkezi destekleyen delegelerin kalesi sayılan ilçelerde değişim yaşandı.

odatv'den Berna Kılıç'ın haberine göre, seçimlerde 600 delegenin 345’ini Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğündeki değişim hareketi kazandı.

İstanbul’da; Kadıköy, Üsküdar, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar gibi büyük ilçelerde değişimciler genel merkezci adaylarını geride bıraktı.

EN FAZLA DELEGE ÇIKARTAN İLÇELERDEN KADIKÖY’DE DE DEĞİŞİM RÜZGÂRI

Kurultay seçimlerine en çok aday gönderen ilçelerden biri olan Kadıköy’de Ali Narin yeniden aday olurken Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı’ya yakınlığı ile bilinen Dinç Çoban genel merkez adayı gösterilmişti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın basın danışmanı Dinç Çoban, Ali Narin ile girdiği yarışı kaybetti. En fazla delege gönderen ilçelerden Kadıköy “Değişim” dedi.

Kongreye 30 il delegesi gönderen Küçükçekmece’de değişimi seçen Kemal Çebi ile Zeynel Emre’nin desteklediği aday Deniz Kaftancıoğlu yarıştı. Kaftancıoğlu’na büyük fark atan Kemal Çebi ve değişimci liste Küçükçekmece’nin galibi oldu.

Üsküdar’da ise delege listesi yarışında Canan Kaftancıoğlu ve Battal İlgezdi’nin desteklediği CHP Genel Başkan Yardımcı Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil, İbrahim Çağlar Atalar ve değişim listesine yenildi.

İSTANBUL’DA DEĞİŞİMCİLER KAZANDI

İstanbul’daki genel sonuçlar değerlendirildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu ve yenilikçi tarafların listeleri delege seçimlerinde büyük bir yenilgi ile karşılaştı. İstanbul’daki seçim sonuçlarının genel dağılımı ise şöyle:

Ekrem İmamoğlu ve değişimi destekleyen delegeler: Kadıköy 34, Küçükçekmece 20, Kartal 22, Sarıyer 17, Üsküdar 17, Esenyurt 20, Beylikdüzü 17, Bahçelievler 18, Bağcılar 15, Arnavutköy 5, Başakşehir 12, Bayrampaşa 8, Beşiktaş 14, Beyoğlu 6, Çatalca 4, Çekmeköy 8, Esenler 8, Fatih 11, Gaziosmanpaşa 14, Güngören 4, Pendik 13, Silivri 8, Tuzla 10, Zeytinburnu 7 delege ile değişimi destekleyen ilçeler oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve yeniliği destekleyen delegeler: Maltepe 26, Ataşehir 20, Eyüpsultan 16, Ümraniye 23, Adalar 5, Avcılar 15, Bakırköy 10, Beykoz 9, Büyükçekmece 11, Güngören 4, Kağıthane 15, Sultanbeyli 5, Sultangazi 13, Şişli 14