Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun ‘değişim’ çıkışını hedef aldı: Neyi değiştireceksin? Liboş bir tarife

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışına ilişkin konuştu.

tv100'de konuk olduğu canlı yayında konuşan Yarkadaş, İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, "CHP’yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin? Liboş bir tarife" dedi.

Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"'Ben bu partiyi değiştireceğim' diyemezsin, sana bu partiyi değiştirmezler! CHP’yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP’de? İBB'de değiştirdiğin gibi mi değiştireceksin? Partinin genel merkezindeki kutlamaya gelmiyorsan, ertesi gün çıkıp 'Ben bu partiyi değiştireceğim' deme. Neyi değiştiriyorsun? Liboş bir tarife. Hadi gel anlat, gel CHP Genel Merkezi'nde anlat. Gel o zaman çık söyle. Değişim dediğin şey nedir, liberal bir rüzgar."