CHP’deki değişim tartışmalarına Mansur Yavaş cephesinden ilk yorum geldi

CHP’de seçim sonrası çıkan ‘değişim’ tartışmalarına Mansur Yavaş cephesinden ilk yorum geldi. Yapılan açıklamada süreci takip ettikleri belirtilerek tartışmaya girmedikleri vurgulandı.

CHP’deki değişim tartışmalarına Mansur Yavaş cephesinden ilk yorum geldi

Seçimlerin ardından başlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) değişim tartışmaları devam ediyor.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere pek çok isim tarafından talep edilen ‘değişim’ üzerine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden de ilk yorum geldi.

TV100'de Kübra Par'la Açık ve Net programına mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin yaşanan süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."

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