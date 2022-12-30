﻿İstanbul Enerji geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, İstanbul Enerji bünyesinde geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olaraka açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Tercihen Üniversitelerin elektrik bölümünden mezun,

*Aydınlatma ve enerji tesisleri arıza onarım ve bakım işlerinde en az 2 yıl deneyimli,

*Askerlik ile ilişiği olmayan,

*Vardiyalı çalışma saatlerine uygun, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,

*Tercihen SRC 4, SRC 2 belgesine sahip, B sınıfı ehliyet sahibi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Özgeçmiş