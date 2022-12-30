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İstanbul Enerji geçici işçi alacak

İstanbul Enerji, geçici usta yardımcısı olarak istihdam etmek için 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:00
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İstanbul Enerji geçici 1 işçi alacak

İstanbul Enerji geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, İstanbul Enerji bünyesinde geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olaraka açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI: 
*Tercihen Üniversitelerin elektrik bölümünden mezun, 
*Aydınlatma ve enerji tesisleri arıza onarım ve bakım işlerinde en az 2 yıl deneyimli, 
*Askerlik ile ilişiği olmayan, 
*Vardiyalı çalışma saatlerine uygun, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
*Tercihen SRC 4, SRC 2 belgesine sahip, B sınıfı ehliyet sahibi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
*Özgeçmiş

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