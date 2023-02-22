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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilana çıktı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:01
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilana çıktı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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