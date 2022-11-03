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İstanbul Eyüpsultan’da icradan satılık daire

T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Eyüpsultan'da 53,81 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:31
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İstanbul Eyüpsultan’da icradan satılık daire

İstanbul Eyüpsultan’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, Alibeyköy Mah, 735 Ada, 21 Parsel, A Blok, 1. Normal Kat, 13 Nolu Nolu Bağımsız Bölümün Tamamıdır. Kesinleşen bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy (İdari: Karadolap) Mahallesi, Badem sokak 2 nolu ABlokta konumludur. Satışa konu 13 no.lu bağımsız bölüm, 1.922,79 m² alanlı arsası üzerine inşa edilen Arsa Payı: 430000/46146960 olan A Blok içerisinde konumludur. Taşınmazın mimari projesine göre net 53,81 m², 1,75 m² balkon alanlı, brüt 64 m² alana sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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