İstanbul Eyüpsultan’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, Alibeyköy Mah, 735 Ada, 21 Parsel, A Blok, 1. Normal Kat, 13 Nolu Nolu Bağımsız Bölümün Tamamıdır. Kesinleşen bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy (İdari: Karadolap) Mahallesi, Badem sokak 2 nolu ABlokta konumludur. Satışa konu 13 no.lu bağımsız bölüm, 1.922,79 m² alanlı arsası üzerine inşa edilen Arsa Payı: 430000/46146960 olan A Blok içerisinde konumludur. Taşınmazın mimari projesine göre net 53,81 m², 1,75 m² balkon alanlı, brüt 64 m² alana sahiptir.

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