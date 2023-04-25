İstanbul Havalimanı seçime hazır. Sandıklar kuruldu

İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için sandıklar kuruldu. Yurt dışına kayıtlı seçmenler havalimanında perşembe saat 08.00'dan itibaren oy kullanabilecekler.

İstanbul Havalimanı seçime hazır. Sandıklar kuruldu

(DHA) Cumhurbaşkanı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için başta İstanbul Havalimanı'nda olmak üzere gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'da başlayacak.

Bu kapsamda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri İstanbul Havalimanı'nda kurulumu tamamlandı.

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Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

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Gümrük kapılarında perşembe günü başlayacak oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

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