İstanbul Havalimanı'na tuttuğu taksinin fiyatını görünce fenalık geçirdi. Üstüne bir bardak su içti

Ufuk Cingöz
İstanbul Havalimanı'na tuttuğu taksinin fiyatını görünce fenalık geçirdi. Üstüne bir bardak su içti
Sosyal medya fenomeni olan Meriç Keskin, Beşiktaş’tan İstanbul Havalimanı’na gitmek için bindiği takside hayatının şokunu yaşadı. Daha önce 280 liraya gittiği yola ödeyeceği parayı taksimetre’de gören ünlü fenomenin elinden sadece bir bardak su içebilmek geldi.

İstanbul’da süre gelen taksi sorununun başka bir boyutu da taksi fiyatları.. Kısa mesafede bile indi bindi ücreti 90 liraya kadar yükselen taksi ücretleri cep yakmaya devam ederken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zamların halen yetersiz olduğunu belirten açıklamalar yapmaya devam ediyor.

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Son yıllarda Türk Lirası’nın önlenemez değer kaybı, tepeden tırnağa her sektöre her kaleme gelen zamlardan taksi ücretleri de nasibini alırken bunun son örneği sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan Meriç Keskin tarafından gözler önüne serildi.

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Beşiktaş’tan İstanbul Havalimanına gitmek için bindiği taksiye daha önceden 280 liraya gittiğini yazan ünlü fenomen, taksimetrede en son 800’lü rakamları görünce fenalık geçirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Meriç Keskin, daha sonra paylaştığı hikayeye ek olarak, Taksiciler Başkanı olan Eyüp Aksu’yu paylaşarak “Hala memnun olmadığına eminim” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL’DAN İZMİR’E DAHA UCUZA UÇTU

Meriç Keskin daha sonra yaptığı bir paylaşım ile İstanbul’dan İzmir’e aldığı uçak biletinin 769 lira, Beşiktaş’tan İstanbul havalimanına taksinin 800 küsür olmasına da tepkisini gösterdi.

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