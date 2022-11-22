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Liberyalı diplomatın ölümünde dikkat çeken gelişme! İstanbul Havalimanında intihar etmişti

Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kwame, dün İstanbul Havalimanı'na intihar etmişti. Yapılan ilk incelemede Liberyalı yolcunun midesinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 15:52
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İstanbul Havalimanı'nda eşi ve çocuklarının gözü önünde intihar eden diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kwame’nin midesinde uyuşturucu madde tespit edildi

Liberyalı diplomatın ölümünde dikkat çeken gelişme! İstanbul Havalimanında intihar etmişti
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İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kwame eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi.

Taksiden inen Samuel Kwame birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti. Yapılan ilk incelemelerde intihar eden diplomatik pasaport sahibi yolcunun midesinde uyuşturucu madde tespit edildi. Bu gelişme üzerine olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devir aldı.

Diplomatik pasaport sahibi Aberkah Samuel Kwame'nin intiharı ile ilgili olarak Liberya basınından yer alan haberlerde Kwame'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) özerk ve uzmanlaşmış bir kurumu olan Batı Afrika Para Ajansı’nda (WAMA) ekonomist olarak görev yaptığı, diplomatik pasaportu nasıl elde ettiğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

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Turgay Zorlu
22.11.2022 16:09
Zorla birşey yaptırdılar, onuruna yediremedi. Bir aile babasına yakışmayacağını düşündü.  
 
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