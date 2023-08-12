İstanbul için korkunç açıklama geldi. Sadece 65 günlük su kaldı

Barajlardaki su oranı her geçen gün azalırken İstanbul için korkunç açıklama geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'un 64-65 günlük suyu kaldı” dedi.

İstanbul için korkunç açıklama geldi. Sadece 65 günlük su kaldı

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul için kuraklık alarmı verdi. Prof. Şen, "İstanbul'un 64-65 günlük suyu kaldı. Şayet yağmur yağmazsa. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Olan suyun tasarrufu yapılır, olmayan suyun değil" diyerek uyarılarda bulundu.

Yetkililerin açıklamalarına göre, İstanbul barajlarında doluluk oranı bugün 34.39 olarak ölçüldü. İstanbul için alarm zilleri çalıyor. Prof. Dr. Şen, 'yağmur yağmazsa' diyerek şöyle konuştu: "İstanbul'un 64-65 günlük suyu kaldı. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Olan suyun tasarrufu yapılır, olmayan suyun değil"

İstanbul barajlarında doluluk oranı 34.39 olarak ölçüldü. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen ay İstanbul'da sıfır yağış oldu. Bundan sonra da sıfır yağış olursa, 64-65 günlük suyu kalmış oluyor İstanbul'un. Şayet yağmur yağmazsa. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Barajlarda yüzde 10'luk dip suyu vardır. Dip suyu tehlikeli. Dip suyu canlılar içindir. Bu su dışarıdan gelen su, Melen'den gelen su var.

Sakarya Nehri'nden su alınması ihtimali var. Sakarya Nehri'nden gelen su 9-10 milyon nüfuslu şehirlerin içinden, sanayinin içinden geçiyor. Ağır metallarden arındırılması lazım bu suyun.

Melen'den gerektiği zaman su çekiyorsunuz, gerekmediği zaman çekmiyorsunuz. Melen Barajı'nın bir an evvel yapılması lazım. Melen'de suyu orada biriktirip ondan sonra buraya getirmek lazım. Melen Barajı dolu olursa kurak zamanlarda Melen Barajı rahatlıkla kullanılabilir."

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