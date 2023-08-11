Bakan barajlardaki su seviyesinden İBB’yi sorumlu tuttu. Ağaç kesenlerin yağmayan yağmurun hiç mi suçu yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’a su sağlayan barajların su seviyesinin düşmesinden İBB’yi sorumlu tuttu. Bakan Yumaklı’nın açıklamaları “Pes be arkadaş” yorumuna neden olurken “Ağaç kesenlerin yağmayan yağmurların hiç mi suçu yok?” sorusunu gündeme getirdi.

Bakan barajlardaki su seviyesinden İBB’yi sorumlu tuttu. Ağaç kesenlerin yağmayan yağmurun hiç mi suçu yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlıkta medya temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, rekor kıran hava sıcaklıklarıyla birlikte alarm veren barajlardaki son durum hakkında bilgi verdi. Barajlardaki aktif doluluk oranlarının Ankara için yüzde 37,8, İstanbul için yüzde 36, İzmir için yüzde 19,9 olduğunu belirten Yumaklı, geçen yıl doluluk oranlarının Ankara için yüzde 33,4, İstanbul için yüzde 64,8, İzmir için de yüzde 24,5 olduğuna dikkat çekti.

Yumaklı, İstanbul'un kullandığı suyun yüzde 77'sini Melen kaynaklarından elde ettiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN KURUMASINDAN İBB’Yİ SORUMLU TUTTU

"Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde İstanbul'un ihtiyacı olan suya farklı kaynaklardan katkı yapma konusunun olmadığını görüyoruz. Bir de tahminimiz odur ki bazı maliyetlerden kurtarmak için işletme düzeninde olması gereken zamanda, olması gereken suyun barajlara aktarılmaması sebebiyle İstanbul'daki barajlarda doluluk oranının geçen yıla göre 64,8'den yüzde 36'ya düştüğünü görüyoruz. Tamamen işletme konusu. Burada ilgili belediyenin bu konuya özen göstermesi gerektiğini söyleyebilirim. En kurak periyodun olduğu temmuz-ağustos döneminde Melen ve Yeşilçay'daki regülatörlerden günlük çekilen ortalama su miktarı 1 milyon 929 bin metreküp olmuş ama kullanım 3 milyon 379 bin metreküp."

'SULAMA SİSTEMLERİ DEĞİŞMELİ'

Küresel iklim değişikliğinin tarıma etkisinin sorulması üzerine Yumaklı, tarım kesimiyle alakalı sulama sistemlerinin hızla değişmesi gerektiğini söyledi. Yumaklı, iklim değişikliğine uyum sağlayabilen tohumlar geliştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Şehirlerin su kayıp ve kaçaklarıyla ilgili de ciddi bir çalışmaları bulunduğunu ifade eden Yumaklı, bu konuda masa başı çalışmaların bittiğini, artık sahada faaliyetlerin devam ettiğini dile getirdi.

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