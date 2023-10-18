Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saati yıllar sonra bir araya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix’te yayımlanacak. İstanbul İçin Son Çağrı filmine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı konusu nedir? İstanbul İçin Son Çağrı film fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI KONUSU NEDİR?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi, New York’ta yaşanan bir yasak aşk hikayesini konu ediniyor. New York’ta giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, unutulmaz bir gece geçirir. Yaşadıkları hayatlarının en heyecan dolu, baştan çıkarıcı anları olmuştur.

Fakat ikisinin de evli olması bu yaşananların rengini değiştirecektir.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCU KADROSU

stanbul İçin Son Çağrı filminin kadrosunda ünlü ve başarılı isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini başarılı isim Nuran Evren Şit üstleniyor. Filmin kadrosu ve canlandıracakları karakterler ise şu şekilde:

Beren Saat - Serin

Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

Senan Kara – Psikolog

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da Netflix’te yayınlanacak.