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İstanbul İmar 1 mimar alacak

İstanbul İmar, bünyesinde mimar olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:08
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İstanbul İmar 1 mimar alacak

İstanbul İmar 1 mimar alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul İmar, bünyesinde mimar olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Merkez ofisimizde görevlendirmek üzere; Hem elle hem de bilgisayar destekli tasarım (CAD) uygulamalarını kullanarak bina tasarımları ve detaylı çizimler oluşturmak, 

Bina ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını değerlendirmek, müşteriye projenin pratikliği hakkında tavsiyede bulunmak,

Gerekli malzemelerin niteliğini ve kalitesini belirlemek,

Mühendis, inşaat yöneticisi ve mimari teknoloji uzmanları gibi diğer profesyonellerden oluşan bir ekiple yakın iş birliği içinde çalışmak, 

Başından sonuna kadar bir projeyi kontrol etmek

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