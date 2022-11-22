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Ünlü modacıya 4 milyonluk hırsızlık şoku! Yakutlar, zümrütler, pırlanta gerdanlıklar çalındı

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen’e hırsızlık şoku. Kadıköy'de bulunan evine giren 2 hırsız, evdeki çelik kasayı ve mücevherleri alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 4 milyon liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:13
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İstanbul Kadıköy’de ünlü modacı Melisa Naz Özmen’e 4 milyonluk hırsızlık şoku. Yakutlar, zümrütler, pırlanta gerdanlıklar çalındı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında

Ünlü modacıya 4 milyonluk hırsızlık şoku! Yakutlar, zümrütler, pırlanta gerdanlıklar çalındı
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Modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan evine 11 Ekim tarihinde saat 03.00 sıralarında otomobilleriyle gelen ve yüzlerini kapatan 2 şüpheli, apartmanın kapı şifresini tuşlayarak içeri girdi. Bina boşluğundaki pencereyi kullanarak birinci katta bulunan dairenin balkonundan eve ulaşan şüpheliler, yatak odasındaki dijital çelik kasayı aldı ve çekmecedeki mücevherleri çantaya doldurdu. Hırsızlar yaklaşık 4 milyon liralık mücevher ve ziynet eşyasıyla birlikte binadan ayrılarak kayıplara karıştı. Durumu polis ekiplerine bildiren Özmen, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

“KAPIMIN ŞİFRESİNE BİLEREK İÇERİ GİRDİLER”

Yaşadıklarını anlatan Melisa Naz Özmen, "Maalesef yakın zamanda başımdan çok talihsiz bir olay geçti. Cenazem vardı, hastam vardı ve tam o sırada benim bu felaketimden yararlanarak evime hırsızlar girdi. Olay 6 dakikada çok hızlı ve profesyonel şekilde gerçekleşti. Hırsızlar kapımın şifresini bilerek içeri girdiler.

6 DAKİKA SÜRDÜ

Apartmanın holünü kullanarak oradaki ara camdan benim balkonuma ulaşıp balkonumdan da direk yatak odama girdiler. Orada bulunan dijital çelik kasamı aldılar. Aynı zamanda çekmecemde bulunan mücevherlerimi çantama doldurarak tam 6 dakika içinde çok soğukkanlı şekilde operasyonu gerçekleştirip binayı terk ettiler araçlarına binip uzaklaştılar" dedi.

“SAFİR, YAKUT, ZÜMRÜT YÜZÜK VE KOLYELER, PIRLANTA GERDANLIKLAR”

Konuşmasına devam eden Özmen, "Yakın zamanda kaybettiğim benim için kıymeti çok büyük olan anneannemden kalma yüzükler, safir, yakut, zümrüt olmak üzere yüzük ve kolyeler, pırlanta gerdanlıklar ve saatlerim mevcuttu kasanın içinde. Bu zor zamanımda başıma böyle bir şeyin gelmiş olması daha büyük bir acı. Ve failler hala bulunamadı, bunun da üzüntüsünü yaşıyorum 1 buçuk aya yaklaşmış olmamıza rağmen.

Maddi değeri geçtim, problem değil diyelim bir şekilde. Ama manevi değeri yüksek benim için hatıra olan anneannemden kalan mücevherler olduğu için İl Emniyet Müdüründen yardım istiyorum. Hala yakalanmadı 1 buçuk aya yaklaşmasına rağmen. Onların yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)

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