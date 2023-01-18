18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Kağıthane SYDV geçici 1 personel alacak

İstanbul Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici personel olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 14:00
Takip Et

İstanbul Kağıthane SYDV geçici 1 personel alacak

İstanbul Kağıthane SYDV geçici 1 personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici personel olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-T.C. Vatandaşı olmak

2-Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-T.C.K.nin 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı defterlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlar taşımak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sakallığı ve özrü bulunmamak.

9-Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durum bulunmamak.

10- Yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak.

11- Muhasebe Bilgisine sahip olmak.

12-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

13-İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak.

14-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak.

15-Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmayan

16-İlan tarihi itibariyeson bir sene içerisinde İstanbul Kağıthane İlçesinde oturuyor olmak.

17-Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine haiz olup, personel alıp almama konusunda serbesttir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
2
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
3
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
5
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
6
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
7
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿Yeni diyet: Ketojeni
﻿Yeni diyet: Ketojeni
﻿Yeni diyet: Ketojeni
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.