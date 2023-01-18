İstanbul Kağıthane SYDV geçici 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici personel olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-T.C. Vatandaşı olmak

2-Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-T.C.K.nin 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı defterlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlar taşımak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sakallığı ve özrü bulunmamak.

9-Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durum bulunmamak.

10- Yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak.

11- Muhasebe Bilgisine sahip olmak.

12-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

13-İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak.

14-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak.

15-Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmayan

16-İlan tarihi itibariyeson bir sene içerisinde İstanbul Kağıthane İlçesinde oturuyor olmak.

17-Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine haiz olup, personel alıp almama konusunda serbesttir.