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Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı

İstanbul Kağıthane'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:30
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İstanbul Kağıthane'de yangın çıktı

Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
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İHA

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Gökyüzü Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Alevler yan taraftaki binaya sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
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