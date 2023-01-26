﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı

İHA
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Gökyüzü Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Alevler yan taraftaki binaya sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İHA
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Gökyüzü Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Alevler yan taraftaki binaya sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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