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İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi için ilan verdi

İstanbul Kent Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 12 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:36
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İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi için ilan verdi

İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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