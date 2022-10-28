﻿İstanbul’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü yoldan çıktı

Kaza, sabah erken saatlerde Halkalı Merkez Mahallesi Koru Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
(Kaynak: DHA)
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