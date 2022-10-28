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İstanbul’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü yoldan çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıktı. Bariyere ve yön levhalarına çarpan İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:39
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İstanbul Küçükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetti İETT otobüsü yoldan çıktı. Şans eseri otobüste yolcu yoktu. Faciaya kıl payı

İstanbul’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü yoldan çıktı
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Kaza, sabah erken saatlerde Halkalı Merkez Mahallesi Koru Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

(Kaynak: DHA)

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