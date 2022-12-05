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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:17
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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