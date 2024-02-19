İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Kaynak: İHA
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2012 yılı adli yargı yazılı yarışma sınavına hazırlanan farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte müzahir şahıslar ile örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların operasyonel hatlar kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlendi.

Mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına uyularak örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri tespit edilen, haklarında ifade ve beyan bulunan kişilerin yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından İstanbul merkezli 6 ilde 10 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 8 şahıs adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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