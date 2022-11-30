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Tefecilerin evlerinde çok sayıda çek ve senet ele geçirildi

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yapan suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet de ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:53
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İstanbul merkezli 7 ilde baskın yapıldı. Tefecilerin evlerinde çok sayıda çek ve senet ele geçirildi

Tefecilerin evlerinde çok sayıda çek ve senet ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, tefecilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alındı. Dün sabah İstanbul merkezli Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, çetenin, dara düşmüş kişilere faiz karşılığında para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları ileri sürüldü. 

Örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı.

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