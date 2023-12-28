İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-26” Operasyonunda “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam adreste eş zamanlı olarak yapılan “KAFES-26” Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında; İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda şüpheli şahıs yakalandı 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

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