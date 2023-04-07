7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:40
Takip Et

İstanbul merkezli sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
+
Aa
-

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda medikal unvanlı firmalar ile temizlik malzemesi satan firmalar üzerinden dezenfektan adı altında alkollü içki üretimi için etil alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin denetime takılmamak için bidonları dezenfektan etiketleriyle kamufle ederek, etil alkolleri ülkedeki bir çok şehre kargo ile gönderdiklerini tespit etti.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu örgüt elebaşı, yöneticileri, üyeleri ve suça karışan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Muğla, Antalya ve Kayseri'de belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 14 ton 445 litre alkollü içki sıvısı, 927 adet içki kiti ile suç nakliyesinde kullanılan araç ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
1
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
2
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
3
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
4
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
5
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
6
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
7
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.