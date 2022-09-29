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Türkiye sudan ucuz ülke olunca İstanbul otel doluluklarında Avrupa şampiyonu oldu

İstanbul otel doluluk oranlarında Avrupa Şampiyonu oldu. Atina Otelciler Birliği yayınladığı Ağustos ayı verilerine göre, İstanbul 3, 4 ve 5 yıldızlı otel doluluklarında Avrupa birincisi oldu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:32
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İstanbul otel doluluklarında Avrupa şampiyonu. Türkiye sudan ucuz ülke olunca sonuç da bu oldu

Türkiye sudan ucuz ülke olunca İstanbul otel doluluklarında Avrupa şampiyonu oldu
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Atina Otelciler Birliği yayınladığı Ağustos ayı GBR verilerine göre, İstanbul 3, 4 ve 5 yıldızlı otel doluluklarında Avrupa birincisi oldu. İstanbul yüzde 72.7 doluluk sağlarken onu yüzde 70.6 ile Barselona ve yüzde 70.4 ile Londra izledi.

Günlük ortalama fiyatlara (ADR) göre İstanbul 127.8 euro ile en düşük seviyelerden birine sahip. Bu alanda ilk sıraları, 283 euro ile Paris, 204 euro ile Londra ve 186 euro ile Roma aldı. Satılabilir oda başına gelir de (RevPar), Paris, Londra ve Roma başı çekerken, İstanbul onları izledi.

İstanbul Ocak-Ağustos döneminde 10 milyonu geçti

2022 yılının ocak-ağustos döneminde İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 109 artarak 4.8 milyondan 10.1 milyona yükseldi. Şehir 2019’da 9.9 milyon turist ağırlamıştı.

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Abbas
29.09.2022 16:35
Avrupa’nın Bit Pazarı olduk, birde Surfi (aşağılık) deyimi ortaya çıktı, allahım bu ülke insanının 1 gram bile aklı yok mu ???  
 
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