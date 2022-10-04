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Özel oltayla yakaladı. Palamut yakaladığını sanan balıkçıya kancasındaki balık şok yaşattı

İstanbul boğazına akın eden palamutları yakalamak için Beykoz sahilinde özel oltasını serin sulara atan balıkçının kancasına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:17
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İstanbul Palamut yakaladığını sanan balıkçıya kancasındaki balık şok yaşattı. Kancaya camgöz cinsi köpekbalık yavrusu takılmıştı

Özel oltayla yakaladı. Palamut yakaladığını sanan balıkçıya kancasındaki balık şok yaşattı
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İstanbul Boğazı'nda palamut için oltasını denize attı. Misinaya camgöz cinsi köpekbalığı yakaladı.İstanbul'da Beykoz sahilinden oltasını denize atan bir vatandaş oltasında hareketliliği fark edip misinasını çekince bir yavru köpekbalığı ile karşı karşıya kaldı...

Olta balıkçısı Arif Köse 2 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Beykoz sahilinde oltasını boğaza fırlattı. Bir süre sonra oltasında hareketliliği farkeden köse, oltasını güçlükle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 90 santim boyundaki balığı gören köse, şaşkına döndü.

Köse'nin oltasına takılan balığın Camgöz cinsi yavru köpek balığı olduğu belirlendi. Balığı kıyıya çıkaran Köse, fotoğraf çektikten sonra tekrar denize bıraktı.

Arif Köse "Ben her hafta sonu Beykoz Çubukluda balık tutmaya giderim hobi olarak. Bu hafta sonu da öyle gittik. İlk önce istavrit aldık sonra palamut balığı çektik. Yemli olarak olta atmaya başladım. İlk önce irice bi vatoz balığı aldık. Onu azad ettikten sonra tekrar oltamı attım. Sonrasında şiddetli şekilde vurmaya başladı olta. Baya bi zorluk yaşadım. En son su yüzeyine çıkınca köpek balığı olduğunu anladık. Büyük bi sevinç ve heyecan oldu. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Etraftaki insanlar da baya bir heyecanlandılar. Köpek balığını zorda olsa kıyıya çıkardık. İğnelerinden kurtardıktan sonra, bir kaç hatıra fotoğrafı çektikten sonra doğasına bıraktık. Yaklaşık 90 santim boyunda 5 kilogram civarındaydı. Camgöz olarak geçiyormuş cinsi. Gayet sağlıklı bir balıktı. 2019 dan beri balık tutarım. Boş bulunduğum zamanlarda hep giderim" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, oltasına takılan balığı güçlükle çeken köse, kısa süre sonra balığın Camgöz cinsi yavru köpek balığı olduğunu anladı. Köse, oltasına takılan balığı güçlükle kıyıya çıkardığı görülüyor.

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Balıkadam
4.10.2022 16:36
Balığı bıraksaydın denize müthiş bir iş yapardın. YaZık oldu camgöze  
 
Ahmet Suat İde
4.10.2022 15:57
Neden deniz lerimizin bereketi kaçtı? Ahanda böyle. Yazık günah o balığı suya geri bırakmak lazım.  
 
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