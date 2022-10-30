Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar

ABD'nin Hawaii eyaletinde bir deniz bilimci tam denize girecekken köpekbalığıyla burun buruna geldi.

Köpekbalığını fark eden dalgıç kendisini son anda geriye attı.

Dalgıcın yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olay daha sonra sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada yayınlanan o anlar binlerce kez izlendi.

Köpekbalığın bölgenin önde gelen köpekbalıklarından biri olduğu ve lakabının Kraliçe Nikki olduğu öğrenildi.

MISIR'DA KÖPEKBALIĞI 2 KADıNI YEMİŞTİ

Öte yandan Mısır Hurgada'nın güneyindeki Sehl el-Haşiş bölgesinde iki kadın köpek balığı saldırısına uğramıştı. Saldırıda iki kadının da hayatını kaybetmişti.

Benzer olay yine aynı bölgede olmuştu. Avusturyalı bir kadın köpek balığı saldırısında hayatını kaybetmişti.

AMERİKA'DA DA KÖPEKBALIĞI SALDIRISINA UĞRAYAN BALIKÇILAR KURTARILMIŞTI

Amerika'da köpek balığı saldısına uğrayan üç balıkçı için sahil güvenlik ekiplerince nefesleri kesen bir operasyonla kurtarıldı. Ellerinden yaralanan 2 balıkçı, tekneye alındıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Yaralıların durumlarının stabil olduğu ve ellerinde ısırık yaraları bulunduğu aktarıldı. Sudaki diğer balıkçı ise helikopter aracılığıyla kurtarıldı.