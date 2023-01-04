İstanbul Personel Yönetim Aş. 151 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, genel çalışan ve büro yönetimi olmak üzere 151 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Projelerimizde değerlendirilmek üzere,

*Tercihen lisans mezunu,

*MS Office programlarını aktif kullanabilen,

*Takım çalışmasına uyumlu,

*İletişim becerisi güçlü.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular yukarıda belirtilen web sitesi üzerinden yapılacaktır.