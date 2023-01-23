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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun yayımladığı ilana göre, öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:52
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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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