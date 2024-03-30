İstanbul seçimi neden önemli

Aslında bu bir yerel seçim! Bu seçimde vatandaş sadece şehrini ve ilçesini yönetecek yerel yöneticileri seçer.

Hele ekonomi için hiç önemi yoktur yerel seçimlerin.

Bu kez öyle değil! Belki de Türk siyasi yaşamının en önemli yerel seçimi.

Tabii ki bu yerel seçim her ne kadar Türkiye genelinde yapılıyorsa da İstanbul ön plana çıkıyor.

İstanbul’u ön plana çıkartan ise AKP’nin kader seçimi olması. Son 3 yılda iflasın eşiğine gelen Türkiye, bu seçimle AKP’nin ve dolaysıyla Erdoğan’ın siyasi kaderini de belirleyecek.

Ortada iki senaryo var ve ikisi de İstanbul seçimi ile alakalı. Dolayısıyla ekonominin kaderini belirleyecek.

İlk senaryo AKP’nin topyekûn arkasında durduğu Murat Kurum’un seçilmesi. Farkındaysanız AKP ne Ankara ne de İzmir diyor. Varsa yoksa İstanbul! Çünkü İstanbul’u alması “her şeye rağmen” AKP politikalarına destek anlamına geliyor.

Bu da, daha acımasız ekonomik tedbirlerin alınmasına, acı reçetenin zengine değil de 75 milyon dar gelirliye uygulanmasına neden olacak.

Nitekim yapılan bir araştırmada Türkiye’de yüzde 1’lik kesim servetin yüzde 40’ını alıyor. Yani seçimden güçlü çıkan bir AKP’nin, zenginin daha çok zengin olacağı, emekli ve çalışanın daha fakir olacağı reçeteyi uygulamaya devam edeceği anlamına geliyor.

Peki İstanbul’u kaybederse?

AKP’nin İstanbul’u kaybetmesi yetmiyor, aynı zamanda Belediye Meclis üyelerinin çoğunluğunu da kaybetmeleri gerekiyor.

Son seçimde Ekrem İmamoğlu’na topal ördek muamelesi yaptılar. Meclis çoğunluğunun AKP’nin elinde olmasının rahatlığını yaşadılar.

Oysa bu seçimde bunu da kaybederlerse AKP’nin tarihin tozlu sayfalarında yer almasına neden olacaktır. 1 yıldan kısa bir süre içinde İmamoğlu koltuğunu Meclis çoğunluğunun avantajı ile başka bir CHP’liye bırakıp partinin başına geçecektir.

NAS krizinden çıkmak için Mehmet Şimşek politikasına mahkûm olan AKP, büyük yara alacak. Çünkü dediğim gibi Şimşek ve politikaları sermayeyi destekliyor. İşçiyi, emekliyi dar gelirliyi değil.

İşte bu da bunalan halkın yeni liderin peşinden koşmasına neden olacak.

Erdoğan bundan korkuyor. Bunun için bütün bakanlarıyla İstanbul meydanlarında.

Yabancı sermayenin de aslında bugüne kadar gelmemesinin nedeni bu.

Kaybetmiş bir AKP, Türkiye için yeniden umut olabilir.