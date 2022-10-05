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Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Silivri’de çarptı Fatih’te yakalandı

İstanbul Silivri’de sabah saatlerinde işe giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Şaduman'a hafriyat kamyonu çarptı. Yasemin Şaduman hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan kamyon şoförü N.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:15
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İstanbul Silivri’de işe giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Şaduman hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan şoförü Fatih’te yakalandı

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Silivri’de çarptı Fatih’te yakalandı
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Piri Mehmet Paşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Şaduman'a, hafriyat kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan Yasemin Şaduman ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hafriyat kamyonunun şoförü N.G olay yerinden kaçtı. 45 yaşındaki Yasemin Şaduman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan N.G ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te yakalandı. Emniyete götürülen N.G.'nin, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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