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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alım ilanı verdi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun yayımladığı ilana göre öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:10
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alım ilanı verdi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alım ilanı verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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