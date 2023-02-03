Şişli’de uyuşturucu operasyonu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Ocak’ta Mecidiyeköy’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Yapılan araştırmada uyuşturucu maddeyi S.K’nın sattığı belirlendi. Takip edilen S.K sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli izinlerin alınmasıyla şüphelinin evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada poşetler içerisinde 11 kilo 350 gram marijuana , 1.5 gram Kokain, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: DHA)